سوق السعودية عند أعلى مستوى في 15 عاما.. دعم قوي من أسهم الإدراجات الجديدة

وصف علاء آل إبراهيم رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في شركة الأول كابيتال، الشركات التي أدرجت مؤخرا في سوق الأسهم السعودية، بأنها سجلت ارتفاعات قوية.

وأضاف آل إبراهيم في مقابلة مع "العربية" أن تلك الشركات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، واستفادت من الإصلاحات، وستستفيد من الإصلاحات المستقبلية مجددا، وتزيد من إيراداتها ونمو أرباحها، مع كل الإصلاحات المقبلة في سوق الأسهم السعودية.

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 0.46% ليكسب 55.69 نقطة، ويقفل عند أعلى مستوى في 15 عاما، 12165.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وسلوشنز، وتنمية، والمنجم، والنايفات الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات المواساة، والأهلي ريت 1، ومعادن، وسليمان الحبيب، وعناية الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.82% و 2.62%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والنايفات، وكيان السعودية، والمنجم الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ومجموعة تداول، وسلوشنز، والمنجم الأكثر نشاطا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 107.72 نقاط ليقفل عند مستوى 26180.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3957 صفقة.