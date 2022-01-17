.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم اليابان ترتفع عن أدنى مستوياتها في 6 أسابيع

  • الخط
الأسهم اليابانية
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان ترتفع عن أدنى مستوياتها في 6 أسابيع

سهم فاست للتجزئة يرتفع 1.86% ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكاي

طوكيو – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلق المؤشر نيكاي القياسي على ارتفاع اليوم الاثنين مدعوما بأسهم شركات صناعة الرقائق التي صعدت متبعة خطى نظيراتها الأميركية وقفز سهم فاست لتجارة التجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس لليوم الثاني مما زاد من دعم المؤشر.

وأغلق نيكاي على ارتفاع 0.74% إلى 28333.52 نقطة بعد أن سجل أدنى انخفاض يومي منذ 6 ديسمبر بجلسة الجمعة وبلغ 27889.21 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42%.

الأسهم اليابانية تغلق منخفضة بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا أسواق المال أسهم اليابان الأسهم اليابانية تغلق منخفضة بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا

وارتفع سهم فاست للتجزئة 1.86% ليصبح أكبر رابح على مؤشر نيكاي مواصلا ارتفاعه بعد أن حققت الشركة أرباحا أعلى من المتوقع.

وارتفعت أسهم عملاقي الرقائق في اليابان طوكيو إلكترون 0.44% وادفانتست 0.65%.

وكان أكبر خاسر على المؤشر نيكاي هو سهم توهو زينك الذي هبط 4.50% وتلاه سهم ياماتو القابضة بانخفاضه 2.83%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد