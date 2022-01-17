أسهم اليابان ترتفع عن أدنى مستوياتها في 6 أسابيع

أغلق المؤشر نيكاي القياسي على ارتفاع اليوم الاثنين مدعوما بأسهم شركات صناعة الرقائق التي صعدت متبعة خطى نظيراتها الأميركية وقفز سهم فاست لتجارة التجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس لليوم الثاني مما زاد من دعم المؤشر.

وأغلق نيكاي على ارتفاع 0.74% إلى 28333.52 نقطة بعد أن سجل أدنى انخفاض يومي منذ 6 ديسمبر بجلسة الجمعة وبلغ 27889.21 نقطة.

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وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42%.

وارتفع سهم فاست للتجزئة 1.86% ليصبح أكبر رابح على مؤشر نيكاي مواصلا ارتفاعه بعد أن حققت الشركة أرباحا أعلى من المتوقع.

وارتفعت أسهم عملاقي الرقائق في اليابان طوكيو إلكترون 0.44% وادفانتست 0.65%.

وكان أكبر خاسر على المؤشر نيكاي هو سهم توهو زينك الذي هبط 4.50% وتلاه سهم ياماتو القابضة بانخفاضه 2.83%.