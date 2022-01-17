الدولار الأميركي يرتفع وسط تقييم رهانات المتعاملين لزيادات أسعار الفائدة 

ارتفع الدولار اليوم الاثنين مع مواصلة المتعاملين الاحتفاظ بالعملة الخضراء بينما يعكفون على تقييم رهانات زيادات الفائدة الأميركية، في حين تراجع اليورو من أعلى مستوى في شهرين.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.1% إلى 95.323.

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والأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة عامة.

وتتوقع الأسواق ثلاث زيادات على الأقل في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في 25 و26 يناير/ كانون الثاني ومن غير المتوقع أن يرفع الفائدة في ذلك الاجتماع، وفق رويترز.

وانخفض اليورو 0.2% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1396 دولار بعد صعوده يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهرين.

ومن غير المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو هذا الأسبوع، وسيركز المستثمرون على كلمات من كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ومسؤولين كبار آخرين بالبنك ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لشهر ديسمبر/ كانون الأول الذي سيصدر يوم الخميس.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2% أمام العملة الخضراء إلى 1.3651 دولار بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء.