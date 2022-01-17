مصدران: "سالك" تدعو بنوكاً للمشاركة في طرحها العام الأولي

قال مصدران إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أرسلت طلبا للبنوك لتقديم عروضها للمشاركة في ترتيب الطرح العام الأولي القادم لنظام سالك للتعرفة المرورية في دبي.

وأضاف المصدران المطلعان على الأمر، طالبان عدم كشف هويتيهما نظرا لخصوصية المعلومات، أن بنوكا استثمارية بدأت في تلقي دعوات لترتيب عمليات تنسيق عالمية مشتركة لعملية الطرح المزمعة.

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ولم ترد هيئة الطرق والمواصلات ولا سالك على طلب من رويترز للتعليق.

وفي نوفمبر الماضي، اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، خطة لإدراج نظام التعرفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي.

وقال إن "منظومة سالك ناجحة، والاستثمار فيها يحمل فرصاً كبيرة، والهدف تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقاً لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا".

وسالك هو نظام يوفّر انسيابية الحركة المرورية، بحيث يتم دفع الرسوم لعبور بعض الطرق في دبي بطريقة آلية دون الحاجة لتوقف المركبة.