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رئيس بورصة مسقط: نسعى للترقية إلى سوق ناشئة

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بورصة مسقط (الصورة أرشيفية)
أسواق الخليج

رئيس بورصة مسقط: نسعى للترقية إلى سوق ناشئة

اتفاق مع جهاز الاستثمار العُماني لإدراج عدد من الشركات الحكومية

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة الأنباء العمانية عن رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد العارضي، قوله اليوم الاثنين إن المجلس يسعى لترقية البورصة إلى سوق ناشئة.

وأضاف العارضي أن ثمة اتفاقا مع جهاز الاستثمار العُماني لإدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة خلال هذا العام ما سيدعم مستويات السيولة ويزيد عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية.

وأفاد بأن المجلس يسعى إلى ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة عبر العمل على رفع سيولة الأسهم المدرجة والقيم السوقية والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.

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