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سوق الأسهم السعودية تواصل الصعود فوق أعلى مستوى بـ 15 عاما

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سوق الأسهم السعودية تواصل الصعود فوق أعلى مستوى بـ 15 عاما

البورصات الخليجية تغلق متباينة.. ومؤشر البورصة المصرية يرتفع

دبي - العربية.نت

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أغلقت أسواق الأسهم في الخليج متباينة اليوم الاثنين، وواصلت البورصة السعودية مكاسبها لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عاما.

أغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 0.5% عند أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2006 تقوده زيادة 1.4% في سهم البنك الأهلي السعودية، أكبر بنك في المملكة، في حين صعد سهم الشركة السعودية للكهرباء 1.8%.

واستقرت أسعار النفط، وهي عامل محرك رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع مراهنة المستثمرين على بقاء نقص في المعروض العالمي من الخام.

أنهى مؤشر الأسهم القطرية جلسة التداول مرتفعا 0.3% مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني 2.4%. وأعلن أكبر بنك في الخليج الأسبوع الماضي عن قفزة 10% في صافي أرباحه السنوية بدعم من نمو القروض.

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لكن سهم مصرف قطر الإسلامي هبط 1.2% على الرغم من زيادة في أرباحه السنوية.

وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 0.7% متأثرا بهبوط قدره 2.3% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وتراجع سهم شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة 1.2%.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي منخفضا 0.1% بعدما تخلى عن مكاسبه الأولية بعد أنباء عن انفجار وحريق في مطار أبوظبي. وكان المؤشر صعد بما يصل إلى 0.3% في التعاملات المبكرة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.2%، منهيا جلستين من الخسائر، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.4%.

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