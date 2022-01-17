سوق الأسهم السعودية تواصل الصعود فوق أعلى مستوى بـ 15 عاما

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج متباينة اليوم الاثنين، وواصلت البورصة السعودية مكاسبها لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عاما.

أغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 0.5% عند أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2006 تقوده زيادة 1.4% في سهم البنك الأهلي السعودية، أكبر بنك في المملكة، في حين صعد سهم الشركة السعودية للكهرباء 1.8%.

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واستقرت أسعار النفط، وهي عامل محرك رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع مراهنة المستثمرين على بقاء نقص في المعروض العالمي من الخام.

أنهى مؤشر الأسهم القطرية جلسة التداول مرتفعا 0.3% مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني 2.4%. وأعلن أكبر بنك في الخليج الأسبوع الماضي عن قفزة 10% في صافي أرباحه السنوية بدعم من نمو القروض.

لكن سهم مصرف قطر الإسلامي هبط 1.2% على الرغم من زيادة في أرباحه السنوية.

وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 0.7% متأثرا بهبوط قدره 2.3% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وتراجع سهم شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة 1.2%.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي منخفضا 0.1% بعدما تخلى عن مكاسبه الأولية بعد أنباء عن انفجار وحريق في مطار أبوظبي. وكان المؤشر صعد بما يصل إلى 0.3% في التعاملات المبكرة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.2%، منهيا جلستين من الخسائر، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.4%.