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الرقابة المصرية للعربية: مفاوضات لمنح حوافز ضريبية للصناديق العقارية

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البورصة المصرية

الرقابة المصرية للعربية: مفاوضات لمنح حوافز ضريبية للصناديق العقارية

محمد عمران: لم تتقدم أي جهة لإنشاء صناديق للذهب في مصر

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، د.محمد عمران، في مقابلة مع "العربية" اتخاذ العديد من الخطوات لتحفيز إنشاء الصناديق العقارية في مصر.

وأفاد عمران في مقابلة مع "العربية" بوجود مفاوضات مع وزارة المالية لمنح حوافز ضريبية للصناديق العقارية، مشيرا إلى إصدار قواعد إنشاء صناديق المعادن.

وكشف أنه لم تتقدم أي جهة لإنشاء صناديق للذهب في مصر.

وقال إن الرقابة المالية في مصر تحاول وضع قواعد تنشط الشراء بالهامش مع تقليل المخاطر.

وكشف رئيس الرقابة المالية، أن نهاية الشهر الحالي ستشهد منح أول ترخيص لشركات SPAC، كما أن الهيئة تقوم بدراسة المزيد من الحوافز لإصدار السندات الخضراء.

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