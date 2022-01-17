عملاء أفضل 20 صندوقاً للتحوط يربحون أكثر من 65 مليار دولار العام الماضي

حقق أفضل 20 صندوقاً للتحوط أداءً في العالم مكاسب بلغت 65.4 مليار دولار لصالح عملائه في عام 2021، وهو رقم قياسي جديد تسجله هذه الصناديق مستفيدة من صعود الأسواق، بحسب ما أظهرت بيانات شركة LCH Investments التي تتعقب أداء صناديق التحوط وهي تابعة للمجموعة السويسرية Edmond de Rothschild لإدارة الأصول التي تدير أكثر من 17 مليار دولار.

ورغم هذه المكاسب القياسية، فإن متوسط عوائد أكبر 20 صندوقاً جاءت عند 10.5%، أي أقل من عوائد مؤشر S&P500 البالغة 27% العام الماضي.

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الصندوق الذي احتل المركز الأول في المكاسب في عام 2020 وهو Tiger Global سجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار في العام الماضي.

وتدير هذه الصناديق العشرين خُمس الأصول المدارة في هذه الصناعة البالغة 3.6 تريليون دولار.

وبلغت مكاسب صندوق TCI الذي يعد ضمن قائمة أفضل 20 صندوقاً للتحوط أداءً، نحو 9.5 مليار دولار، ومكاسب صندوق Citadel نحو 8.2 مليار دولار، وحقق صندوق Tiger Global مكاسب بلغت 10.4 مليار دولار.