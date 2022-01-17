محمد عمران: طرح "ماكرو غروب" في بورصة مصر قبل نهاية يناير

توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية محمد عمران، طرح حصة من أسهم شركة ماكرو غروب للمستحضرات الطبية في البورصة بنهاية شهر يناير الجاري.

وأضاف عمران خلال مؤتمر صحافي يعقد حاليا للكشف عن حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية في 2021، أن قائمة الطروحات تشمل طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم الذي سيتم لأول مرة بنظام الاكتتاب العام.

مادة اعلانية

وفي 13 يناير الحالي، تم قيد أسهم شركة المستحضرات الطبية "ماكرو غروب" في البورصة المصرية، وذلك عقب موافقة لجنة قيد وشطب الأوراق المالية.

ويمهد ذلك الطريق أمام الشركة لطرح ما يصل إلى 45.8% من أسهمها التي سيتم تداولها تحت رمز MCRO.CA في صفقة تضع القيمة السوقية للشركة عند 3.5 مليار جنيه، حسب ما قالت هيئة الرقابة المالية في بيان سابق.

كانت "ماكرو غروب" قد حصلت على الضوء الأخضر من هيئة الرقابة المالية لطرح أسهمها بالبورصة، وأمهلتها حتى أواخر يناير لتنفيذ الطرح.

وبالنسبة لطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، شهد إتمام عملية تغطية الاكتتاب الخاص، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين بقيمة 20 مليون جنيه، ومستثمرين عرب بقيمة 17 مليون جنيه.

وتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرحين الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة القيد في البورصة المصرية وبدء التداول على الأسهم خلال شهر فبراير المقبل.

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم أول شركة رياضية متخصصة في نشاط كرة القدم في الشرق الأوسط، تدرج أسهمها في البورصة، حيث كان قد تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص المنافسة المالية العادلة (Financial Fair Play).