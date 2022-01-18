المركزي المصري
مصر.. 970 مليون دولار استثمارات الأجانب بأدوات الدين بـ 16 يوما
تشمل الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة
أفاد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري بأن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصرية بداية من يناير 2022.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة".
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وأضاف أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به".
وأشار إلى أن "رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل".
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