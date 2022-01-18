مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مكاسبه ويغلق قرب 12200 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 0.23% ليكسب 27.91 نقطة ويقفل عند مستوى 12193.75 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

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ووصف مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية" معامل الارتباط بين مؤشر سوق السعودية، والنفط بأنه تخطى 90% خاصة أن السوق في مستويات هي الأعلى منذ 15 عاما، وأسعار النفط هي الأعلى منذ 7 أعوام.

وتوقع أن تواصل سوق الأسهم السعودية ارتفاعها، لأن محفز صعود النفط يساهم بتأثير قوي على أداء الاقتصاد ويعزز النظرة التفاؤلية، مقدرا أن يصعد مؤشر "تاسي" إلى 13 أو 14 ألف نقطة في حال وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار وهو السعر الذي بات متوقعا قريبا. كما توقع حدوث تدوير للسيولة، وقطاعات تستفيد من الإنفاق على البنية التحتية من صندوق الاستثمارات العامة، أو الشركات الواقعة ضمن نطاق برنامج "شريك".

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، ومجموعة تداول، وساب، والرياض، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: معادن، وعذيب للاتصالات، وجرير، والتعاونية، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.64%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وأكوا باور الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 121.99 نقطة, ليقفل عند مستوى 26058.04 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 97 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم, تقاسمتها 3148 صفقة.