"رين" تجمع 110 مليون دولار في جولة تمويل

كشفت "رين"، المتخصصة في العملات المشفرة في الشرق الأوسط، عن جمع مبلغ 110 مليون دولار أميركي، في شهر يناير 2022 خلال جولة تمويل السلسلة ب. حيث تولت شركتي Paradigm و Kleiner Perkins قيادة هذه الجولة التمويلية بمشاركة مجموعة من الشركات، بما فيهاCoinbase Ventures وGlobal Founders Capital وMEVP وCadenza Ventures و جيمكو و CMT Digital .

وتأسست رين عام 2017 على يد عبدالله المعيقل وإيه جيه نيلسون وجوزيف دلاجو ويحيى بدوي، وتستفيد من هذا الاستثمار لتوسيع نطاق ترخيصها في دول ومناطق أخرى وتطوير تقنياتها من خلال استخدام منصة تجارة متطورة، ومواصلة نمو فريق عملها مع زيادة اعتماد العملات المشفرة عالمياً.

مادة اعلانية

وقال مؤسسو الشركة في تصريح مشترك: "الحصول على فرصة التمويل تتيح لنا مواصلة النقاش مع المنظمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان حول مزايا العملات المشفرة والإمكانات التي توفرها، كما تدعم مهمتنا الشاملة في توفير التعليم والوصول إلى العملات المشفرة لجميع الأسواق التي ننشط فيها. ونعتقد في شركتنا بأهمية القيمة طويلة الأجل للعملات المشفرة المستندة إلى تقنية البلوك تشين ودورها المحوري في تغيير آليات التمويل على مستوى العالم".

وقالت كيسي كاروسو، شريك الاستثمار لدى Paradigm: "تشكّل رين عنصراً حاسماً في تعزيز اعتماد السوق الشرق أوسطية على العملات المشفرة، حيث ساعد تركيزهم على دعم وتعليم المبتدئين في مجال العملات المشفرة وشبكة علاقاتهم المصرفية والتنظيمية المتينة في إنشاء خدمة يثق بها العملاء. وتمثل هذه الخطوات بداية النجاح لشركة Rain، ويشرّفنا دعمها في رحلة نموها".

ومن جهته، قال مأمون حميد، شريك في شركة Kleiner Perkins، في تعليقه على التعاون مع شركة رين : "توفر رين وصولاً أساسياً وسريعاً إلى مفهومٍ جديد على شبكة الإنترنت. ويسرنا التعاون معها في مسيرة نموها وتوسعها لخدمة المزيد من الأشخاص في مناطق أخرى من العالم، بما فيها باكستان".

ويأتي هذا الإعلان بعد إحدى جولات تمويل السلسلة أ التي قادتها شركة MEVP بالتعاون مع Coinbase Ventures، حيث تمكّنت رين خلالها من جمع 6 مليون دولار في يناير 2021.

وبعد إجراء صفقات تتجاوز قيمتها 1.9 مليار دولار وتجميع أكثر من 185 ألف مستخدم نشط، تُعدّ جولة تمويل السلسلة ب نقطة تحوّل هامة بعد عامٍ حافل بالإنجازات.

وتسعى الشركة أيضاً إلى مواصلة النمو وزيادة أعضاء فريقها الذي يتجاوز 400 موظف على أمل مضاعفة حجمها بحلول عام 2022.

وتواصل رين تركيزها على التوسع الإقليمي، وتسعى إلى توفير مساحة آمنة وموثوقة لبيع وشراء وتخزين العملات المشفرة، فضلاً عن توفير فرص تعليمية منتظمة للمهتمين بزيادة معارفهم حول العملات المشفرة.