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الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 23 شهرا أمام اليورو لهذا السبب

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الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 23 شهرا أمام اليورو لهذا السبب

تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 5.4%

لندن - رويترز

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سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 23 شهرا مقابل اليورو، اليوم الأربعاء، وصعد أمام الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم البريطاني زادت الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وزاد تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو الأعلى في حوالي 30 عاما.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا اليوم إنه قلق من أن ضغوط التضخم ربما يتضح أنها أطول أمدا مما كان متوقعا في السابق.

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وبحلول الساعة 1625 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 0.1% مقابل العملة الأوروبية عند 83.23 بنس لليورو بعد أن سجل أعلى مستوى في 23 شهرا عند 83.13 بنس.

وصعدت العملة البريطانية 0.26% مقابل العملة الخضراء إلى 1.3630 دولار بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 1.3749 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أول نوفمبر /تشرين الثاني.

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