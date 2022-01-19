الدولار يتماسك قرب أعلى مستوى في أسبوع وصعود الإسترليني بعد بيانات التضخم

تماسك الدولار الأميركي اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد أن أدى ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى مكاسب كبيرة هذا الأسبوع مقابل اليورو وسط تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وصعد الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات أن معدل التضخم البريطاني ارتفع 5.4 %، في ديسمبر/كانون الأول، إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاما مما زاد التوقعات برفع أسعار الفائدة. وحدت التحديات لزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون من مكاسب الجنيه.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين إلى 0.958 %، في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2018.

وتلقى الدولار دفعة من ارتفاع عوائد السندات الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل لتحديد سياسته النقدية.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ عامين عند 1.9 %.

وصعد اليورو 0.1 %، ليعود إلى متوسطه المتحرك في 50 يوما عند 1.1340 دولار، بعد أكبر انخفاض يومي في شهر سجله أمس.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.25 %، إلى 1.3632 دولار، وزاد مقابل اليورو 0.2%، إلى 83.14 بنس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2020.

وبوجه عام، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 %، إلى 95.601.