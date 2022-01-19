حكومة مصر تقر بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية دولية

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إنه وافق على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.

استعرض المجلس الترتيبات الجارية بشأن مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2022.

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من جانب آخر كانت مصر، قد أقرت قبل عدة أشهر، مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج 4 أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لتنضم إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.