مؤشر نيكاي ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر متأثراً بهبوط تويوتا وسوني

هبط المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، اليوم الأربعاء، متأثرا بتراجع أسهم مجموعة سوني وشركة تويوتا موتور، ومتبعا خطى الأسهم الأميركية التي هبطت الليلة الماضية.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.8%، إلى 27467.23 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس/آب في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.97 %،إ لى 1919.72 نقطة.

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وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة الليلة الماضية، إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك غولدمان ساكس على أسهم القطاع المالي، واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية.

وهبط سهم مجموعة سوني 12.79%، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب مايكروسوفت إنها ستشتري شركة أكتيفيشن بليزارد.

ونزل سهم تويوتا موتور 4.97%، بعد أن قالت إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع تسعة ملايين مركبة سنويا بسبب أزمة نقص الرقائق.

وارتفع 12 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 211 سهما.