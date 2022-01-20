اليونان تجمع 3 مليارات يورو من بيع جديد للسندات بتكلفة أعلى وطلب أقل
مع عائد عند حوالي 1.8 %
تلقت اليونان طلبات شراء تزيد قيمتها على 15 مليار يورو في بيع جديد لسندات لأجل عشر سنوات الأربعاء، مع طرقها الأسواق في توقيت صعب بينما يتجه البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات المرتبط بالجائحة في مارس آذار.
ويمثل الطلب نصف الثلاثين مليار يورو التي تلقتها اليونان في بيعها السابق لسندات لأجل عشر سنوات في يونيو حزيران الماضي.
وقال وزير المالية كريستوس ستايكوراس إن اليونان جمعت ثلاثة مليارات يورو من البيع مع عائد عند حوالي 1.8 %.
وأضاف قائلا "تكلفة الاقتراض تعتبر مرضية جدا، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الدولي الحالي."
لكن العائد مرتفع كثيرا من 0.88 بالمئة الذي دفعته في يونيو حزيران، عندما كانت تكاليفها للاقتراض قرب مستويات قياسية منخفضة.
-
شركات طيران أميركية ترصد أول تأثر لنشر شبكات الجيل الخامسمخاوف من حدوث تداخل بين الإشارات المنبعثة من نشر شبكة الجيل الخامس وبين أنظمة الطائرات سياحة وسفر
-
دراسة صادمة: 137 ألف عربي يزورون مواقع الاحتيال المالي يوميًا!تصدرتها 5 طرق احتيالية في مجالات الاستثمارات والبريد الإلكتروني للأعمال والاحتيال الرومانسي اقتصاد
-
115 مليار دولار استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية بنهاية نوفمبرالمملكة حافظت على المرتبة الـ 17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأميركية اقتصاد