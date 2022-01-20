البرلمان الأوروبي يوافق على اقتراح قواعد جديدة ضد عمالقة التكنولوجيا في أميركا

وقع البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على اقتراح لقواعد جديدة تستهدف عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لإجراء محادثات مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، حيث تسعى فرنسا لاتفاق خلال النصف الأول من عام 2022.

قال النائب الهولندي بول تانغ على تويتر: "البرلمان الأوروبي يتبنى قوانين تحمي القاصرين على الإنترنت في انتصار على شركات التكنولوجيا الكبرى"، حسب رويترز.

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وفي نوفمبر 2021، أقرت لجنة في البرلمان الأوروبي والتي تكتب قواعد جديدة خاصة بشركات التقنية، تدابير قد تؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية والأوروبية الكبرى.

وصوّت المشرعون للموافقة على الإجراءات الواردة في مشروع قانون الأسواق الرقمية، والتي تنص على: "إلزام تطبيقات المراسلة أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ما على التشغيل المتبادل، لمنع المستخدمين من الشعور بأنهم مجبرون على استخدام أحد التطبيقات لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه أصدقاؤهم".

كما سيحظر الاستهداف السلوكي للإعلانات للقصّر.

وسيفرض القانون غرامات تصل إلى 20% من المبيعات السنوية العالمية لشركات التي تخالف القانون.

ومن المقرر أن تشمل الشركات الخاضعة للمساءلة بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA، شركة أمازون، وفيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت، وأبل، وبوكينغ، ويمكن أن تصل لاحقاً إلى الأسواق عبر الإنترنت Zalando وعلي بابا.