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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب بـ 0.9% خلال أسبوع

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سعر الذهب

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب بـ 0.9% خلال أسبوع

تراجع اليوم بنسبة 0.2%

رويترز

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حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين، اليوم الجمعة، إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس/ آذار بفضل قوة الطلب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1835.13 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1835.40 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

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وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني، فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2075.68 دولار للأونصة في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10%. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ يونيو/ حزيران الماضي.

بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأوقية في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4%.

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