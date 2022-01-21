أسهم اليابان تتراجع بفعل انخفاض قطاع التكنولوجيا

تراجعت أسهم اليابان، اليوم الجمعة، متأثرة بخسائر قطاع التكنولوجيا بعد تراجع المؤشر ناسداك 1% مساء بفعل مخاوف مرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قوض الشهية للمخاطرة.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.9% إلى 27522.26 نقطة بعدما نزل بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59% إلى 1927.18 نقطة.

وفقد نيكي 2.1% خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة في سبعة أسابيع، في حين تراجع المؤشر توبكس 2.5% في أسوأ أداء خلال ثمانية أسابيع.

وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية الخسائر، ونزل سهم طوكيو إلكترون 6.2% في حين تراجع سهم أدفانتست 3.98%.

وانخفض سهم تويوتا موتور 2.48% بعدما قالت الشركة المصنعة للسيارات إنها ستبطئ وتيرة الإنتاج في 11 مصنعا باليابان بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 بين العاملين بتلك المصانع وفي شركات توريد قطع السيارات.

وعلى الرغم من توقعات بفرض قيود أوسع نطاقا على الانتقالات بفعل زيادة كبيرة وسريعة في الإصابات بالمرض، فإن أسهم الطيران والسكك الحديدية كانت ضمن الأعلى ربحا بين المؤشرات الفرعية. وزاد مؤشر قطاع الطيران 3.84% في حين ارتفع مؤشر السكك الحديدية 1.54%.

وقفز سهم إيه.إن.إيه هولدنجر 3.73% في حين زاد سهم كيسي إلكتريك 3.48%.