سوق السعودية
اكتتاب "أنابيب الشرق المتكاملة".. تغطية حصة المؤسسات 71.8% و سعر الطرح 80 ريالا
أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ 80 ريالا للسهم الواحد.
وقالت شركة الأهلي في بيان نشر على موقع "مجموعة تداول" السعودية، إن التغطية تمت بنسبة بلغت 71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
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ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الاثنين الموافق 24/01/2022 والتي ستستمر لغاية الثلاثاء الموافق 25/01/2022، حيث تم تخصيص 630.000 سهم عادي تمثل نسبة 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
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