اكتتاب شركة علم.. تحديد النطاق السعري بين 113و 128 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة علم عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بين 113 و128 ريالا.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م وتنتهي في الساعة الثالثة 3 مساء من يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م.

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وتمثل العملية طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، ما يشكل 30٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3.99 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 7.2 مليون سهم، وهو ما يمثل 30٪ من أسهم الطرح، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.8 مليون سهم كحد أدنى بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.