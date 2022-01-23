بدء تداول سهم "نهر الخير" في بورصة مصر الثلاثاء المقبل

تستعد شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي لبدء تداول أسهمها في بورصة مصر بنسبة 61.5% من رأسمالها، خلال الأسبوع الجاري.

وقال العضو المنتدب لشركة "نهر الخير"، أحمد سيد، إن سهم الشركة سيبدأ التداول عليه في البورصة المصرية الثلاثاء المقبل، وهي أول شركة بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان سيتم إدراجها في سوق المال، باعتبارها أداة تمويل سهلة الدخول والخروج للمستثمرين.

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وأضاف سيد أن الشركة بدأت أعمالها عام 2011 وكان عدد مساهميها 28 مساهمًا، وحاليا يبلغ عددهم إلى 466 مساهمًا، وفقًا لصحيفة "البورصة المصرية".

وأشار العضو المنتدب إلى أن رأسمال الشركة بدأ بمليوني جنيه عام 2011 وصولا إلى 200 مليون جنيه حاليًا، ما يعكس ثقة المستثمرين في الدخول بزيادات رأسمال الشركة.

وحددت الشركة القيمة العادلة بـ300 مليون جنيه، وسيبدأ تداول السهم بسعر 25 قرشًا.

وتستهدف الشركة تحقيق نمو في المبيعات يصل إلى 130 مليون جنيه عام 2022، مقابل 87 مليون جنيه مبيعات.

وأوضح سيد، أن الشركة تستهدف الانتهاء من استصلاح 5138 فدانًا مملوكة لها بمشروع 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المنيا بنهاية عام 2024.

وذكر أن الشركة استصلحت نحو 2500 فدان بزراعات بنجر السكر والذرة والليمون والزيتون والتين الإسباني كما تعاقدت مع شركة صافولا الغذائية على زراعة 250 فدانًا لصالحها لمحصول بنجر السكر وألف فدان لصالح شركة القناة للسكر.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، أرباحًا قبل الضرائب بنهاية شهر سبتمبر 2021 بقيمة 27 مليون جنيه مقابل أرباح قبل الضريبة بقيمة 10.8 مليون جنيه عن عام 2020.