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سوق الأسهم السعودية يتراجع بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة

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سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يتراجع بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة

تصدر التراجعات سهم "المراعي" بنسبة 2.6%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.03% ما يعادل 127.12 نقطة إلى مستوى 12163.84 نقطة، في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم 2.68 مليار ريال عبر تداول نحو 65.06 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 20 سهماً مقابل تراجع 182 من إجمالي 209 شركات مدرجة.

تعيين روبرت ويلت رئيساً تنفيذياً لشركة "معادن" شركات سوق السعودية تعيين روبرت ويلت رئيساً تنفيذياً لشركة "معادن"

وتصدر التراجعات سهم "المراعي" بنسبة 2.6%، فيما تصدر الارتفاعات "نماء للكيماويات" بنسبة 4.34%.

وسجل سهم "أكوا باور" أعلى قيمة تداول بنحو 167.28 مليون ريال، فيما سجل سهم "دار الأركان" أعلى كمية تداول نحو 3.46 مليون سهم.

وتراجعات قطاعات السوق بشكل جماعي، وسجل قطاع الأغذية والمشروبات أعلى نسبة تراجع بلغت 1.92%.

في الوقت ذاته تراجع مؤشر سوق "نمو" بنسبة 1.49% ما يعادل 388 نقطة، عند مستوى 25668.7 نقطة.

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