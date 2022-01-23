شركة "فوري" المصرية تخطط لطرح أسهمها في أميركا

وافق مجلس إدارة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، المدرجة بالبورصة المصرية، على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأميركية، ما سيتيح للشركة قيد جزء من أسهمها في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري في بيان، إن مجلس الإدارة أقر أيضا قيام الشركة باستكشاف طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.

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ولم يقدم صبري مزيداً من التفاصيل حول الخطة أو الجدول الزمني للطرح المحتمل الذي سيظل مرهونا بأوضاع السوق والحصول على موافقة المساهمين والموافقات التنظيمية.

وتعد فورى من أبرز شركات الدفع الإلكتروني بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وطرحت شركة فورى 254.6 مليون سهما من أسهمها في البورصة المصرية في يوليو 2019، تُمثل 36% من رأسمالها، وذلك في صورة تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين.