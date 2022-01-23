مصر.. تراجع استثمارات الدين يضغط على تصنيف البنوك

وصفت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تراجع استثمارات أدوات الدين بأنه ظاهرة بمختلف دول الأسواق الناشئة، وليس حكرا على مصر.

وأفادت السويفي في مقابلة مع "العربية" أن التخارج من محافظ أدوات الدخل الثابت، قرار مبني على مخاوف رفع الفائدة الأميركية، وليس له ارتباط قوي بقوة العائد عليها أو الدولة المستثمر بها.

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وأشارت إلى تراجع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية بنحو 7% في نوفمبر مقارنة بالشهر الذي سبق إلى نحو 325 مليار جنيه.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري أعلن أن إجمالي الأرصدة القائمة بأذون الخزانة سجل 1.4 تريليون جنيه العام الماضي مقابل 1.47 تريليون جنيه في 2020.

ولقد ضخ المستثمرين الأجانب نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى السادس عشر من يناير في الأدوات المالية المصرية بين سندات طويلة الأجل وأذون خزانة.

واعتبرت أن الضغوط على تصنيف البنوك المصرية، مصدره تراجع استثمارات أدوات الدخل الثابت التي تقوم البنوك بإدارة عملية الاستثمار بها بالنسبة للمستثمرين.

وبشأن التضخم، توقعت السويفي أن تتمكن الأسواق المصرية من تخطي ضغوط الموجة الحالية من التضخم العالمي بسلام.