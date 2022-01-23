"مشاركة ريت" يعتزم توزيع 3% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2021

أعلنت مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت لفترة النصف الثاني من 2021، بإجمالي نحو 26.4 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 88 مليون وحدة.

وقالت مشاركة المالية في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.3 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 3%.

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وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 3.03%، كما في 30 يونيو 2021.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 31 يناير 2022.

وسيكون تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.