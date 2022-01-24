أسعار الذهب تستقر عند مستوياتها المرتفعة وتنتظر قراراً أميركياً

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1836.80 دولار.

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وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرون سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأميركية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا "لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحا معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة".

وسيقوم بنك الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد قبل شهر لوقف التضخم المرتفع باستمرار والذي يعتبره الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي يومي 25 و 26 يناير/ كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1032.80 دولار.