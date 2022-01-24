الدواء للخدمات الطبية للعربية: إنتاج مصنعنا الجديد سيبدأ بحلول 2023

شرح الرئيس التنفيذي لشركة الدواء الطبية، محمد الفراج، في لقاء مع "العربية" تفاصيل عمل الشركة، في قطاع الصيدليات موضحا أن لديها أكثر من 700 فرع وتعمل في توزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقد شرعت الشركة بدخول مجال التصنيع خلال الجائحة.

وأفاد بأن الرغبة تولدت لدى مجلس الإدارة للتوسع بالمجال الطبي بعد الجائحة، مستعرضا تفاصيل طرح أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية، وتحقيقها نموا مضطردا في الأرباح، وكانت سنة 2020 مميزة على مستوى المبيعات والأرباح، وتواصلت هذه الأرقام المميزة في 2021.

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وأشار إلى النمو السنوي المركب لصافي المبيعات 14% وبالنسبة لصافي الدخل كان النمو 15.7% موضحا أن الشركة منذ سنوات عدة تحقق هوامش ربحية مميزة، ولديها توسعات كبيرة ولديها أكثر من 25 علامة تجارية مسجلة في أكثر من 45 دولة، ولديها 200 منتج مسجل لدى هيئة الغذاء والدواء.

وأرجع تطور المبيعات إلى ازدهار التجارة الإلكترونية في عام الجائحة، وكذلك في مجال البيع بالجملة، مؤكدا عزم الشركة افتتاح 1065 فرعا بحلول 2025 وتحقيق نمو كبير في التجارة الإلكترونية، بالتواكب مع نمو العلامات التجارية العاملة مع الشركة، ولذلك ستكون فرص النمو عالية قياسا بالتوسعات المرتقبة الكبرى.

وشرعت الشركة بتجهيز المصنع الخاص بالمعدات الطبية الخاصة بالعناية المركزة وغير المركزة، متوقعا أن تكون منتجات المصنع في الأسواق في بداية عام 2023.