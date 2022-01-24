اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في طرح أسهم "أنابيب الشرق"

أعلنت شركة الأهلي كابيتال، بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، عن بدء اكتتاب الأفراد اليوم الاثنين، في 630 ألف سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام.

وذكرت الأهلي كابيتال، في بيان، أن فترة اكتتاب الأفراد على أسهم "أنابيب الشرق" تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 25 يناير 2022.

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وأضافت أن الاكتتاب بسعر 80 ريالا للسهم بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.

كانت الأهلي كابيتال، قد كشفت في وقت سابق، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأشارت إلى أنها أتمت كافة استعداداتها اللازمة مع الجهة المستلمة ممثلة بالبنك الأهلي السعودي لإجراء عملية الاكتتاب للمكتتبين الأفراد.