رغم التراجع العالمي.. مؤشر سوق السعودية متماسك فوق 12 ألف نقطة
مكيال المالية للعربية: رفع الفائدة على الدولار سيعزز أدوات العائد الثابت
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 0.59% ليفقد 71.40 نقطة، ويقفل عند مستوى 12068.43 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال.
بلغت كمية الأسهم المتداولة 109 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وقال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبوجامع في مقابلة مع "العربية" إن أرقام ميزانية المملكة تظهر فائضا وليس عجزا، ومع صعود أسعار النفط، يتعزز التفاؤل بالأداء الاقتصادي، بما ينعكس على السوق السعودية، ويجعلها أكثر صلابة أمام تراجعات أسواق المال العالمية.
توقع أبو جامع أن تتعزز مكانة أدوات العائد الثابت مع القلق من رفع الفائدة على الدولار وبالتالي على الريال المرتبط به.
كانت أسهم شركات: صادرات، وبوبا العربية، ورعاية، والمواساة، والمراكز الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، وبوان، والأهلي، وأسمنت تبوك، وكيمانول الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.81% و3.57%.
فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومجموعة تداول، والإنماء، وأكوا باور، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 133.70 نقطة ليقفل عند مستوى 25573.00 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و560 ألف سهم تقاسمتها 4418 صفقة.
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