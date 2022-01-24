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غولدمان ساكس: السعودية تبقى في صدارة الطروحات الأولية بالمنطقة هذا العام

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سوق السعودية

غولدمان ساكس: السعودية تبقى في صدارة الطروحات الأولية بالمنطقة هذا العام

بلغت الطروحات في المنطقة 23 مليار دولار العام الماضي

دبي - العربية.نت

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توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن تبقى السعودية في صدارة الأسواق الخليجية بحجم الطروحات الأولية المتوقعة للعام الحالي على الرغم من توجه الإمارات لدفع مزيد من الشركات للاكتتاب العام.

وذكر تقرير للمجموعة أن حجم الاكتتابات العامة الأولية في المملكة العام الماضي بقيادة شركات أكوا باور ومجموعة تداول والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ساهم في دفع قيم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حوالي 23 مليار دولار.

وتوقعت غولدمان ساكس أن تساهم الإدراجات المتوقعة في سوق أبوظبي بالإضافة إلى توجه حكومة دبي لطرح شركات حكومية وشبه حكومية إلى زيادة التدفقات الاستثمارية.

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