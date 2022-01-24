.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مؤشرات الأسهم الأميركية توسع خسائرها.. وناسداك يهبط بشدة

  • الخط
وول ستريت

مؤشرات الأسهم الأميركية توسع خسائرها.. وناسداك يهبط بشدة

ناسداك يهبط 3% وداو جونز وإس آند بي 500 ينخفضان 2%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الاثنين في استمرار لموجة مبيعات من الأسبوع الماضي مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة، بسبب مخاوف حيال تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا قبيل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.57% إلى 34070.61 نقطة، لكنه سرعان ما عمق خسائره إلى 2%.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.95% إلى 4356.32 نقطة، ليواصل الهبوط بنسبة 2% في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.09% إلى 13481.50 نقطة، ثم تعمقت الخسائر إلى 3%.

وقال وائل مكارم كبير استراتيجي الأسواق في Exness في مقابلة مع "العربية" إن التراجعات الحادة في وول ستريت مستمرة منذ الأسبوع الماضي، تأتي متوقعة بعد الارتفاعات التي حصلت في السابق، وبما يصاحبها من تصحيح قوي، لتعيد التقييمات التي كانت مرتفعة لـ 4 أو 5 أضعاف لوضعها السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها
اكتشف المزيد