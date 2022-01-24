مؤشرات الأسهم الأميركية توسع خسائرها.. وناسداك يهبط بشدة

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الاثنين في استمرار لموجة مبيعات من الأسبوع الماضي مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة، بسبب مخاوف حيال تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا قبيل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.57% إلى 34070.61 نقطة، لكنه سرعان ما عمق خسائره إلى 2%.

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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.95% إلى 4356.32 نقطة، ليواصل الهبوط بنسبة 2% في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.09% إلى 13481.50 نقطة، ثم تعمقت الخسائر إلى 3%.

وقال وائل مكارم كبير استراتيجي الأسواق في Exness في مقابلة مع "العربية" إن التراجعات الحادة في وول ستريت مستمرة منذ الأسبوع الماضي، تأتي متوقعة بعد الارتفاعات التي حصلت في السابق، وبما يصاحبها من تصحيح قوي، لتعيد التقييمات التي كانت مرتفعة لـ 4 أو 5 أضعاف لوضعها السابق.