نيكاي الياباني يعوض خسائره وسط اقتناص صفقات
حد من الصعود توخي الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي
غير مؤشر نيكاي القياسي اتجاهه ليغلق على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع اقتناص المستثمرين للأسهم الأرخص بعد ارتفاع العقود الآجلة على الأسهم الأميركية، لكن حد من الصعود توخي الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لوضع السياسات هذا الأسبوع.
وارتفع نيكاي 0.24% إلى 27588.37 نقطة. وفي وقت سابق اليوم انخفض المؤشر 1.2% بعد أن سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لهما منذ مارس/آذار 2020.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% إلى 1929.87 نقطة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون التي تنتج معدات تصنيع الرقائق 1.62% وزاد سهم فاست ريتيلير مالكة متاجر يونيكلو للملابس 1.17% ليقودا ارتفاعات نيكاي.
وصعد سهم كانون لصناعة الكاميرات 2.02% بعد أنباء عن أن أرباحها الصافية السنوية ستقفز 20%.
وارتفعت أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعاره فزاد سهم إينبكس 4.57%.
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