أرقام كابيتال للعربية: سوق السعودية ستجذب تدفقات بـ 2.3 مليار دولار

توقع نعمان خالد مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في شركة أرقام كابيتال، أن تجذب سوق الأسهم السعودية أكثر من 2.3 مليار دولار من التدفقات النقدية خلال العام الحالي.

وقال خالد في مقابلة مع "العربية" إن السوق السعودي يسجل مكاسب 7% على مستوى مؤشر "تاسي" في أقل من شهر مقارنة مع صعود مؤشرات دول الخليج بمستوى 4% بينما الأسواق المتقدمة تسجل أداء سيئا للفترة القليلة المنقضية من العام الحالي.

مادة اعلانية

وأرجع التوقعات المتفائلة، إزاء سوق الأسهم السعودية، إلى توقع زيادة أوزان شركات كثيرة ووزن السوق السعودي نفسه في مؤشرات "مورغان ستانلي" و"فوتسي راسل" بما يجذب تدفقات بـ 1.5 مليار دولار من المستثمر الخامل في العام الحالي.

وذكر أن أسهم رئيسية في السوق السعودية مثل أكواباور وسابك والأبحاث وتداول قد تجذب أكثر من 870 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.

كما توقع أن تجتذب السوق 1.5 مليار دولار كتدفقات ناتجة عن إعادة هيكلة حصص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 30 شركة متداولة في السوق الرئيسية نتيجة زيادة الأسهم الحرة فيها وبالتالي زيادة أوزانها على مؤشرات msci وفوتسي.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 0.33% ليكسب 40.13 نقطة ويقفل عند مستوى 12108.56 نقاط بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، ونماء للكيماويات، والإنماء طوكيو م، وبوبا العربية، وساب للتكافل الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسمنت العربية، وملكية ريت، ورعاية، وأسمنت القصيم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.42% و2.44%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، والأهلي، الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك، ومجموعة تداول الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 21.47 نقطة ليقفل عند مستوى 25551.53 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 810 آلاف سهم, تقاسمتها 3246 صفقة.