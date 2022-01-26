أسهم اليابان تهبط قبل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي

أنهى المؤشر نيكاي الياباني تعاملات اليوم الأربعاء، منخفضا بفعل شركات التكنولوجيا ذات الثقل التي اقتفت أثر خسائر نظيراتها في الولايات المتحدة خلال الليل بسبب مخاوف من تزايد النبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي والتوترات المحيطة بأوكرانيا.

وهبط نيكاي 0.44% ليغلق عند 27011.33 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في 13 شهرا.

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وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25% إلى 1891.85 نقطة.

وتأرجحت الأسهم الأميركية بين خسائر فادحة ومكاسب متواضعة قبل أن تنهي التعاملات مبتعدة عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة متأثرة بأسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الاتحادي تحديثا لسياساته النقدية من المرجح أن يكشف عن توقيت الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة ويقلص ميزانيته العمومية الضخمة.

وتراجعت شركات التكنولوجيا ذات الثقل فخسر سهم طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات والإلكترونيات 0.81%، وتراجع سهم فانوك لإنتاج الروبوتات 3.29%، فيما نزل سهم مشغل الهواتف كيه.دي.دي.آي 2.57%.

وانخفض سهم تويوتا 0.67% متخليا عن مكاسبه المبكرة التي أذكتها خطط شركة السيارات لإنتاج رقم قياسي يبلغ 11 مليون سيارة في السنة المالية 2022.

وقفزت منافستها سوزوكي موتور 5.77% وكانت أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي بعد أن حسنت ذراعها الهندية ماروتي سوزوكي هوامشها للربع الثالث من خلال رفع الأسعار.

وارتفع سهم صانعة الألعاب نينتندو 4.36% بعد أن أوصت نومورا للأوراق المالية بشراء أسهمها.