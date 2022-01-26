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الكويت: 10 مراجعات لأوزان الأسهم في 3 مؤشرات عالمية 2022

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صورة تعبيرية عن إدراج بورصة الكويت في مؤشر إم إس سي أي
بورصة الكويت

الكويت: 10 مراجعات لأوزان الأسهم في 3 مؤشرات عالمية 2022

فوتسي تجري مراجعتين العام الجاري

دبي - العربية.نت

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تشهد بورصة الكويت 10 مراجعات لأوزان أسهمها المدرجة في 3 مؤشرات عالمية خلال 2022 هي مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI"، وفوتسي راسل، وستاندرد آند بورز "S&P"، حيث كشفت المؤسسات العالمية عن هذه المواعيد بواقع 4 مراجعات لكل من: "MSCI"، و"S&P"، ومراجعتين لـ "فوتسي".

وتهدف هذه المراجعات إلى إعادة أوزان الأسهم بالزيادة والنقصان حسب أداء هذه الأسهم، وغالبا ما تصاحب هذه المواعيد عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية كبيرة في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.

وكانت البورصة اختتمت عام 2020 بإعلان انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة كنقطة تحول جديدة في تاريخ البورصة الكويتية بانضمامها إلى 3 مؤشرات عالمية، أولها "فوتسي راسل" الذي أعلن انضمام البورصة في نهاية عام 2017، لتنضم فعليا إلى المؤشر في سبتمبر من عام 2018، ثم مع نهاية عام 2018، تم ترقيتها إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز"، وهو ما ترتب عليه جذب تدفقات أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار، وفقا لجريدة الأنباء.

ومن أبرز مزايا ترقية بورصة الكويت للمؤشرات العالمية، انها تعمل على تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، كما تعمل على زيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.

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