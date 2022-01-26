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عملة روسيا تهبط دون الـ 80 روبل أمام الدولار الأميركي

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الروبل الروسي
الروبل الروسي
اقتصاد روسيا

عملة روسيا تهبط دون الـ 80 روبل أمام الدولار الأميركي

للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هبط سعر صرف الروبل الروسي إلى أقل من 80 روبل لكل دولار أميركي للمرة الأولى من نوفمبر 2020.

يؤدي توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

ويتضرر الروبل من تهديد بمزيد من العقوبات الأميركية ضد روسيا.

بعد تأكيد الكرملين أن أميركا وضعت 8500 جندي في حالة تأهب، أعلنت موسكو، بدء عمليات تفتيش استعداداً للقتال على الحدود مع أوكرانيا.

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