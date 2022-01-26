اقتصاد روسيا
عملة روسيا تهبط دون الـ 80 روبل أمام الدولار الأميركي
للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020
هبط سعر صرف الروبل الروسي إلى أقل من 80 روبل لكل دولار أميركي للمرة الأولى من نوفمبر 2020.
يؤدي توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.
مادة اعلانية
ويتضرر الروبل من تهديد بمزيد من العقوبات الأميركية ضد روسيا.
بعد تأكيد الكرملين أن أميركا وضعت 8500 جندي في حالة تأهب، أعلنت موسكو، بدء عمليات تفتيش استعداداً للقتال على الحدود مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
-
رئيس وزراء تايلاند: نولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعوديةأكد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا في مقابلة خاصة مع "العربية"، إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين السعودية وبلاده، وفق ما أفاد بيان ... السعودية
-
هبوط احتياطيات النفط الأميركية لأدنى مستوى في 20 عامامخزونات البنزين ارتفعت الأسبوع الماضي طاقة
-
سوق الصناديق الإسلامية حول العالم ترتفع 300% في 10سنواتالسعودية تمتلك العدد الأكبر من الأصول تحت الإدارة في سوق الصناديق الإسلامية أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية