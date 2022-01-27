أسهم أوروبا تهبط بتأثير الاتجاه لتشديد سياسة المركزي الأميركي

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى رفع الفائدة في مارس/آذار وأبقى على تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% مع تراجع معظم القطاعات وأسواق المنطقة.

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وبعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي قال باول إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في مارس/آذار وأكد خططا لإنهاء مشترياته من السندات هذا الشهر، نقلاً عن رويترز.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية في حين ارتفعت عائدات أذون الخزانة الأميركية لأجل عامين، التي تعكس توقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياتها في 23 شهرا في مستهل التعاملات الآسيوية.

وارتفع سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس الفرنسية 4.7% بعد أن أعلنت اعتزامها زيادة استثماراتها لمثليها هذا العام.

وهبط سهم مجموعة إس.أيه.بي الألمانية للبرمجيات 5.6% بعد أن قالت إنها تعتزم شراء حصة الأغلبية في توليا الأمريكية للتكنولوجيا المالية.

وارتفع سهم دويتشه بنك 4.1% بعد أن سجل أكبر أرباح سنوية منذ عام 2011 في العام الماضي.