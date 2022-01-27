بدء اكتتاب "طبية" في 30 يناير.. والنطاق السعري بين 74 و82 ريالاً

أعلنت مجموعة الدخيل المالية، عن تحديد النطاق السعري المستهدف لطرح أسهم شركة طبية العربية العالمية القابضة في السوق الموازية "نمو" ليبلغ 74 – 82 ريالا.

وذكرت "الدخيل" في بيان، على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين "غير الأفراد" ستبدأ من يوم الأحد 30 يناير وتنتهي 3 فبراير 2022.

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يبلغ عدد الأسهم المطروحة 5 ملايين سهم عادي تمثل نسبة 25% من أسهم رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل "غير الأفراد" يبلغ 10 آلاف سهم، كما يبلغ الحد الأعلى 980 ألف سهم.

تنفذ الشركة مشروعات الرعاية الصحية في المملكة، ولديها أذرع رئيسية هي شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، وشركة لوازم الدولية الطبية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك لها مع شركة فيليبس.

كانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح 25% من أسهم "طبية" في السوق الموازية "نمو"، وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.