غدا انتهاء فترة اكتتاب المؤسسات في طرح شركة "عِلم"

أعلنت كل من شركة عِلم وشركة الرياض المالية، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي بأن غداً الجمعة الساعة الثالثة مساء هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وذكرت شركة الرياض المالية، في بيان، أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة هي 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها نحو 4 ملايين سهم.

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كانت عملية بناء سجل الأوامر لشركة "علم"، قد بدأت يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 وذلك تمهيداً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 113 و128 ريالاً للسهم الواحد.

وأضافت الرياض المالية أنها أتمت كافة الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة لنجاح عمليات اكتتاب شريحة الأفراد الذي سينطلق في يوم الخميس 3 فبراير 2022 لمدة 4 أيام وينتهي في يوم الأحد 6 فبراير 2022.

وأكدت أنه تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب وهي بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني على توفير طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة لعملية الاكتتاب.

الجدير بالذكر أن شركة "عِلم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تقدم حلولا وخدمات رقمية، وتساهم شركة "عِلم" في خلق أثر اقتصادي مباشر كبير يقدر عبر أكثر من 570 مليون عملية رقمية شهريا، وتوفر نحو 11.5 مليار ريال قيمة ساعات العمل التي توفرها في إنجاز المعاملات الرسمية عبر حلولها الرقمية المتكاملة.