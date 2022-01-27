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وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أسهم الطاقة والبنوك

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وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت
اقتصاد أميركا

وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أسهم الطاقة والبنوك

تصريحات متحفظة لقادة مجلس الاحتياطي الاتحادي تلقي بظلالها على الأسواق

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الخميس، على خلفية صعود أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية سريعة التأثر بالمؤشرات الاقتصادية، بعد يوم من تصريحات متحفظة لقادة مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي ألقت بظلالها على الأسواق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 93.66 نقطة أو 0.27% إلى 34261.75 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 30.65 نقطة أو 0.70% عند 4380.58 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 168.87 نقطة أو 1.25% إلى 13710.99 نقطة عند قرع جرس الفتح، وفق رويترز.

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