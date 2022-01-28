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الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع

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سعر الذهب

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع

مع ارتفاع الدولار

رويترز

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يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إذ انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الجمعة مع صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في مارس/ آذار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1785.10 دولار للأونصة وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1784.40 دولار.

وزادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق من الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

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وانخفضت الأسعار بنحو 4% منذ ذلك الحين بعد أن أعاد مجلس الاحتياطي التأكيد على خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.49 دولار للأونصة وفي طريقه للتراجع سبعة في المئة هذا الأسبوع.

وهبط البلاتين 2.1% إلى 1000.96 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 2.5% إلى 2317.71 دولار للأونصة.

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