تذبذب العملات المشفرة.. بيتكوين فوق 37 ألف دولار

لم تستطع أشهر عملة مشفرة في العالم الثبات على ارتفاع نسبته 3.7% حققته خلال التعاملات الصباحية اليوم، ارتفعت بها إلى أكثر من 37 ألف دولار، لتتراجع بعد ذلك بنسبة 0.33% إلى 36.6 ألف دولار، ثم ترتفع مرة أخرى على نحو محدود لم يتجاوز 0.5% إلى 37085.3 دولار.

وهبطت أيضا عملة الإيثريوم بنسبة 1.58% لتصل إلى 2385.93 دولار، فيما ارتفعت عملة شيبا اينو بنسبة 0.34% لتصل إلى 0.00002 دولار.

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ويوم الاثنين الماضي، هبطت بيتكوين دون حاجز الـ 34 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، وتسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر.

وفقد سوق العملات المشفرة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين نحو 400 مليار دولار من قيمته السوقية.

يأتي ذلك بعدما قال غولدمان ساكس إن حركة العملات المشفرة مرتبطة بعوامل اقتصادية عدة لا تجعل منها عملة للتحوط أو أداة لتنويع الأصول الاستثمارية، كما هو التفكير السائد حاليا.

وأشار تقرير صادر عن البنك الاستثماري إلى أن العملات المشفرة ترتفع كلما زادت نسبة التضخم وتنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.

واستنتج التقرير أن هذا الارتباط يلغي الفكرة السائدة بأن زيادة تبني العملات المشفرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فمع زيادة الإقبال على هذه العملات، فإن حركتها ستتبع مسار أصول أخرى، وذلك لا يجعلها أداة للتحوط من تقلبات الأصول الأخرى بشكل عام.

وكان ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة على خلفية توجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، أدى إلى هبوط القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى حوالي 1.76 تريليون دولار، وذلك من أكثر من 3 تريليونات دولار في الذروة التي سجلتها هذه العملات في نوفمبر.

وقال عاصم منصور، كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس، إن خسائر العملات المشفرة تظهر أنها ليست وسيلة للتحوط ضد التضخم.

وأشار إلى أن الذهب هو مخزن للقيمة، لكنه أصل غير مدر للعائد، لكن ما يجعل العملات المشفرة جاذبة للاستثمار هو أن هناك إيمانا بقدرتها على أنها ستتخذ دورا في النظام المالي الجديد، بجانب سعي المضاربين فيها إلى تحقيق ربح سريع.

وفي الوقت نفسه، يرى منصور، في حديثه لـ "العربية" أن العملات المشفرة لن تتراجع بنحو 80% كما حدث في 2017، مشيرا إلى أنه عند استقرار أسعار معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية، فإن هذا سيساهم في استقرار العملات المشفرة وأسواق الأسهم.