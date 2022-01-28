16 مليار جنيه تبخرت من بورصة مصر في 4 جلسات

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خسر نحو 16.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، الذي اقتصر على 4 جلسات فقط، حيث انخفض بنسبة 2.1% بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 740.8 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 11499.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2130.11 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.26% ليغلق عند مستوى 3126.72 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.27% ليغلق عند مستوى 13604.46 نقطة. فيما صعد مؤشر "تميز" في بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4734.83 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من مستوى 406.2 مليار جنيه إلى 397.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.2%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.4 مليار جنيه إلى 114 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.

كما تراجع رأس المال لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 523.6 مليار جنيه إلى 511.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.4%.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 22.9%، والعرب على 10%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 93.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 13.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 75.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.3%، وسجل العرب 9.5%. وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 483.5 مليون جنيه، فيما استمر العرب في تسجيل صافي شراء بنحو 8.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.