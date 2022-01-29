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النفط يواصل الصعود بدعم المخاوف من نقص الإمدادات

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النفط والغاز في إيران (فرانس برس)
منشأة للنفط
أسعار النفط

النفط يواصل الصعود بدعم المخاوف من نقص الإمدادات

المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا

لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، حيث أدت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

كانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتا أو 0.77% لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل. وبلغت في الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى منذ أكتوبر /تشرين الأول 2014.

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زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.24% وسجلت عند التسوية 86.82 دولار للبرميل. وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار.

يسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك+)، لرفع مستويات إنتاجهم.

عززت أسعار النفط المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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