تحديد سعر الطرح النهائي لشركة "علم" عند 128 ريالا

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة "علم" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الخميس الموافق 2022/2/3م والتي ستستمر لغاية يوم الأحد الموافق 2022/2/6م، حيث تم تخصيص 7.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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كانت شركة "علم" قد أعلنت في ديسمبر الماضب نشرة الإصدار الخاصة بطرح 24 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وبلغ عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.800 مليون سهم كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

وتقدم شركة علم حلول الأعمال التقنية المتكاملة والحلول الرقمية للقطاعين العام والخاص، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

تخدم الشركة 30 مليون عميل، ويعمل بها 1400 موظف، وتستثمر في لكفاءات البشرية عن طريق تدريب 1400 طالب.

وفي عام 1986 كان اسمها "شركة العلم للأبحاث والتطوير"، وهي شركة أبحاث تهتم بنقل التقنية من أنحاء العالم كافة وتوطينها.

وفي العام 2002 تحول اسمها إلى "شركة العِلم لأمن المعلومات"، لتقديم خدمات إلكترونية وكل ما يتعلّق بأمن المعلومات، بما فيها الخدمات مقدمة إلى الحكومة.

أما في 2011 تحول اسمها إلى شركة "عِلم"، حيث توسعت في النشاط التجاري إلى تقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإسناد والتدريب، وفي 2018 تحولت من الأتمتة إلى الرقمنة، وأصبحت منصة رقمية تقدم تجربة عميل متكاملة وبدأت في التوسع دوليًا.

وحصلت الشركة في 2021 على موافقة لطرح 24 مليون سهم تمثل 30%، من أسهم الشركة للاكتتاب العام.