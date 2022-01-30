تغطية اكتتاب "جاز العربية" 47.6 مرة.. وسعر الطرح النهائي 90 ريالا

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، عن إتمام عملية طرح 5% من أسهم شركة جاز العربية للخدمات في السوق الموازية "نمو"، حيث تم تحديد سعر السهم عند 90 ريالا.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها طرحت 790 ألف سهم في السوق الموازية، وبلغت التغطية 47.58 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

مادة اعلانية

وستقوم شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة جاز العربية للخدمات في السوق الموازية "نمو".

وكان النطاق السعري المحدد لسهم "جاز" تحدد بين 75-90 ريالا للسهم الواحد.

كانت شركة جاز العربية للخدمات، قد حصلت على موافقة "تداول السعودية"، وهيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.