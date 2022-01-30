مؤشر سوق السعودية قرب أعلى مستوى في 15 عاما

تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج عند الإغلاق اليوم الأحد في الوقت الذي حوم فيه المؤشر السعودي بالقرب من أعلى مستوى له في 15 عاما وسط ارتفاع أسعار النفط بعد أن أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف من شح إمدادات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 91.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

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تلقت أسعار النفط دعما من المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا يمكن أن يعطل أسواق الطاقة، وخصوصا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

صعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% إلى 12259.25 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.7%. وارتفع مؤشر أسهم شركات الطاقة في المملكة 0.6%.

من المنتظر أن تجمع شركة علم السعودية للأمن الرقمي، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، 3.07 مليار ريال (818.27 مليون دولار) بعد تسعير طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت شركة تداول إن لديها 50 طلبا من شركات لطروحات أولية هذا العام وإنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: صادرات، وعسير، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً.

أما أسهم شركات: مشاركة ريت، وهرفي للأغذية، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.83% و3.05% فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية, وساسكو، ودار الأركان، ومتطورة الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وساسكو، ومتطورة الأكثر نشاطاً في القيمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 166.90 نقطة, ليقفل عند مستوى 25492.64 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 910 آلاف سهم تقاسمتها 2790 صفقة.

بورصة قطر

هبط المؤشر القطري 0.1% متأثرا بانخفاض 1.8 بالمئة لسهم مصرف الريان بعد تراجع أرباحه السنوية. وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.4% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة بتأثير من تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.2%.