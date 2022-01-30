"أميانتيت" تعدل توصية زيادة رأس المال عبر حقوق أولوية لـ346.5 مليون ريال

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تعديل شمل زيادة رأس المال فقط، ضمن توصية خفض رأس المال ليكون بمقدار 221 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 69.06% من رأس مال الشركة وذلك بإلغاء 22.1 مليون سهم.

وبحسب بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 1.447 سهم تقريباً، وإبقاء التوصية السابقة كما هي دون تغيير.

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كما ستتم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.

كانت الشركة قد أعلنت توصية للمساهمين بناء على قرار مجلس الإدارة في 18-04-1443هـ الموافق 23-11-2021م، بخفض رأس المال ليكون بمقدار 221 مليون ريال، من رأس مال الشركة، وهو ما يمثل نسبة 69.06% من رأس مال الشركة وذلك بإلغاء 22.1 مليون سهم.

وتضمنت التوصية السابقة زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 221 مليون ريال، وهو ما تم زيادته في التوصية الجديدة.